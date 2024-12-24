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お知らせ

『工務部の製作社員』を募集中！！

【職 種 名】
●工務部の製作

【仕事内容】
●記者や依頼者の書いた記事や写真を新聞の紙面にデザインする
●文章入力の簡単なパソコン作業

【募　　集】
●若干名
●正社員（経験等により試用期間あり）
●未経験者歓迎、経験者歓迎
●イラストレーター、フォトショップ、インデザインを使って紙面作成するので、ある程度パソコン操作できる方

【勤務時間】
●午前10時～午後６時１５分（１時間休憩）
●残業時間少ない（月１～２時間程度）

【休日休暇】
●週休二日制、毎週日曜日、国民記念日
●ＧＷ、お正月休み、法定休暇（有給休暇、妊娠休暇、育児休業　等）あり

【給 与 等】
●200,000円程度（要相談）
●残業手当あり
●交通費支給（上限あり）
●昇給あり

【待遇・福利厚生】
●加入保険：雇用保険、労災保険、健康保険、厚生年金
＊退職金制度は試用期間終了後より起算

【勤 務 地】
　マイカー通勤可
　従業員駐車場あり

【応　　募】
●「いわき民報社　工務部の社員募集係まで」
　と連絡が付く電話番号、住所・氏名を記入し、
　下記のお問合わせや郵便、電話で応募すること
●電話番号：０２４６－３８－７１７１

【採用方法】
●書類選考の上、面接を行う

お問合わせ

    宛先

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    本社で厳重に管理したうえ、外部流出のないよう細心の注意を払い管理いたします。

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    本社総務局電話0246(38)7171までご連絡ください。

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