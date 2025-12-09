青森県八戸市で震度６強 福島県にも津波注意報 海岸から離れて

この記事のタイトルとURLをコピーする

８日午後１１時１５分頃、青森県東方沖を震源とする地震があり、青森県八戸市で震度６強を観測した。震源の深さは５４キロ、地震の規模を示すマグニチュード（Ｍ）は７・５と推定される。

気象庁は北海道と東北地方の太平洋沿岸に津波警報を発表。岩手県久慈市で９日午前１時９分に７０センチ、北海道浦河町で午前０時２１分に５０センチの津波を観測した。気象庁は９日午前１時１５分頃に記者会見を開き、「さらに強い揺れが発生する恐れもあるので、十分注意してほしい」と呼びかけた。

地震は日本海溝・千島海溝地震の想定震源域で発生した。気象庁などは、地震の規模がより大きな「後発地震」への注意を呼びかける「北海道・三陸沖後発地震注意情報」を初めて発表することを決めた。

気象庁は９日午前２時４５分、北海道太平洋沿岸中部と青森県太平洋沿岸、岩手県に発表していた津波警報を注意報に切り替えた。北海道太平洋沿岸東・西部と青森県日本海沿岸、宮城県、福島県では引き続き同注意報が発表されている。（読売新聞社配信）

いわき市を含む福島県には津波注意報が出されている。

海岸堤防より海側にいる人はただちに海岸から離れ、津波注意報が解除されるまで海岸・河口には近づかないこと。

いわき市では震度３。この地震に伴い、東京電力福島第一原発、第二原発に新たな異常は確認されていない。

（写真：気象庁）

最終更新：９日午前３時５２分