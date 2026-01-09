いわき市に初の「林野火災注意報」発令 努力義務も…広範囲の屋外で火の使用制限

この記事のタイトルとURLをコピーする

いわき市に９日、初の「林野火災注意報」が発令された。林野火災注意報は、昨年２月に岩手県大船渡市で発生した大規模山林火災を受け、今年１月から運用が始まった新制度。このため森林と森林から１ｋｍの範囲（ＪＲいわき駅や小名浜港周辺、錦町の一部などを除く）では火入れやたき火など、努力義務ではあるが屋外での火の使用が制限されている。

林野火災注意報の発令基準は、▽前３日間の合計降水量が１ｍｍ以下かつ前３０日間の合計降水量が３０ｍｍ以下▽前３日間の合計降水量が１ｍｍ以下かつ乾燥注意報が発表されている――を満たす場合。現在は市消防本部の観測で判断しており、当日に降水が見込まれたり、積雪があったりする場合にはこの限りではない。発令の対象期間は１月から５月まで。

さらにこの条件で、強風注意報または暴風警報が出されると「林野火災警報」が発令される。警報時に屋外での火の使用は厳禁となり、違反すると３０万円以下の罰金または拘留に処すると消防法で定めている。

火を用いる正月の関連祭事にも注意報・警報は影響を与えている。市消防本部では届け出に基づき、警報が出された際には中止の要請を連絡するという。

小名浜諏訪神社（小名浜諏訪町）では１２日に三大例大祭の一つ「清祓（きよはらい）神事どんど祭」を控えており、正月飾りやお札、福ダルマなどの縁起物を焚（た）き上げることで、地元の無災害と参拝者の無病息災、平穏無事を願っている。

小名川祐輝宮司によると、これまでも消防団が加わって万が一に備えており、火災に向けた対策は万全だが、「無事行えればいいのですが」と話していた。

（画像：林野火災注意報の発令を伝える市消防本部ホームページ）