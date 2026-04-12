いわきＦＣ アウェーで福島に３－２ ダービー制して連勝を６に伸ばす

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サッカー・特別大会「明治安田Ｊ２・Ｊ３百年構想リーグ」の地域リーグラウンド第１０節として、「ＥＡＳＴ―Ｂ」首位のＪ２いわきＦＣは１２日、アウェーのとうほう・みんなのスタジアム（福島市）で、９位のＪ３福島ユナイテッドＦＣとの今季２度目の「福島ダービー」に臨み、３－２で勝利した。いわきは連勝を６に伸ばした。

通算成績は８勝２敗（うちＰＫ戦が２勝１敗）で勝ち点は２３。順位は首位（１０チーム中１位）をキープしている。次戦は１９日、ホームのハワイアンズスタジアムいわきで、１０位のＪ３ＡＣ長野パルセイロと対戦する。キックオフは午後２時。

試合は前半６分、コーナーキックの流れから失点を許して追いかける展開となったが、３０分にＭＦ木吹翔太 （１９）の右サイドからのクロスに、ＭＦ山中惇希（２４）が頭で落として同点に追いつく。

さらに４４分にＭＦ山口大輝（２８）のマイナスのクロスに、ＦＷ西谷亮（２２）が合わせて逆転に成功した。西谷は移籍後初ゴール。

後半２５分にはＤＦ中野陽斗（１８）が敵陣左で相手からボールを奪ってゴール前に入れると、途中出場のＦＷ加藤大晟（２３）が左足でダメ押しとなる３点目を挙げた。終盤にかけて猛攻を仕掛けられ、４１分には２点目を決められたが、そのまま逃げ切って勝ち点３を手にした。

田村雄三監督（４３）は「サポーターの皆さんには、ホームのような雰囲気を作っていただき感謝しています。ダービーなので勝つしかなかったが、前半に決めきれなかったり、後半に福島さんに押し込まれたりと課題は多かった」と語った。

その上で「勝ったけれど、誰ひとり笑顔で帰ってこなかったことがすべてかなと思っている。次はホーム戦なので、勝利に向けてまた１週間いい準備をしていきたい」と呼びかけた。

（写真：３点目のゴールを決める加藤大）