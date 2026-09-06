７日明け方から昼過ぎ「線状降水帯」発生の恐れ いわき市は高齢者等避難を発表

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いわき地方は７日、本州の南岸付近に停滞する前線などの影響を受ける見通しで、福島地方気象台によると、浜通りの同日午後６時までの２４時間雨量は多い所で２００ｍｍに達する予想。

同気象台では大雨による土砂災害に厳重に警戒するよう呼びかけているほか、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫にも警戒を求めている。

また７日明け方から昼過ぎにかけて、線状降水帯が発生して、大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性も指摘している。

こうした状況を受け、いわき市では市内の公立小・中学校を臨時休校、放課後児童クラブを臨時休所、市内すべての保育所・幼稚園・認定こども園等を臨時休園とする。

ＪＲ東日本では大雨が予想されることから、７日は常磐線が始発から運転を取りやめるほか、磐越東線は終日運転しない。

市は６日午後５時、河川の氾濫や土砂災害の恐れがあるとして、いわき市全域に対して「高齢者等避難（警戒レベル３）」を発表した。高齢者など避難に時間のかかる人に向け、早めに行動するよう伝えている。市内２７カ所に一時避難所を設けた。

開設している避難所は次の通り。

平二中 赤井中 市立総合体育館 市民プール（ペット同室避難所） 泉北小 小名浜二中 鹿島公民館 勿来一小 植田小 勿来二中 南部アリーナ 湯本三中 磐崎中 関船体育館 高坂小 内郷一中 高野小・内郷三中 いわき商業情報高四倉校舎 遠野小 旧入遠野中 小川小 好間四小 好間中 三和ふれあい館屋内ゲートボール場 田人中 川前公民館 久之浜中

（最終更新：９月６日午後７時３１分）

（資料写真：いわき市役所本庁舎）