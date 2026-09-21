台風２５号の接近に伴い いわき市「高齢者等避難（警戒レベル３）」発表

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市は２１日、台風２５号の接近に伴い、いわき市全域に「高齢者等避難（警戒レベル３）」を発表した。今後の河川氾濫や土砂災害の可能性を踏まえ、高齢者など避難が時間がかかる人は、避難所など安全な場所への移動を開始するよう呼びかけている。

市は、市内２７カ所に避難所を開設している。

平二中 赤井中 市立総合体育館 市民プール（ペット同室避難所） 泉北小 小名浜二中 鹿島公民館 勿来一小 植田小 勿来二中 南部アリーナ 湯本三中 磐崎中 関船体育館 高坂小 内郷一中 高野小・内郷三中 いわき商業情報高四倉校舎 遠野小 旧入遠野中 小川小 好間四小 好間中 三和ふれあい館 田人中 川前公民館（旧川前活性化センター） 久之浜中

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今後に関して、鹿島町米田の市道アンダーパス「米田アンダーボックス」は、＜１＞レベル３「大雨警報」が発表＜２＞１時間当たりの降雨量が３０ｍｍに達するか、達すると予想される＜３＞冠水の可能性があると判断される――のいずれかに当てはまる場合、あらかじめ通行止めとする。

米田アンダーボックスは７日の大雨で冠水した際、進入した車両２台が水没し、うち１台の６０代女性が死亡した。

その他の市道アンダーパスについては、レベル３「大雨警報」の発表か、市が冠水の可能性があると判断すると、事前通行止めを実施する。

（資料写真：いわき市役所本庁舎）

最終更新：２１日午前９時１０分