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読売日本交響楽団（読響）のバストロンボーン奏者・篠崎卓美（しのざき・たくみ）さんが２５日、病気のため死去した。５３歳だった。いわき市平出身。所属する読響が２６日に発表した。

篠崎さんは東京コンセルヴァトアール尚美専門コース卒業後、ネバダ州立大学ラスベガス校音楽学部に特待生として留学。第２０回日本管打楽器コンクールトロンボーン部門で、バス・トロンボーン奏者として初の１位を受賞。

シエナ・ウインド・オーケストラ、大阪市音楽団を経て、２００６年に読響に入団した。

ふるさと・いわきでの演奏活動にも熱心で、ＮＨＫ交響楽団のバストロンボーン奏者・黒金寛行さん（いわき市植田町出身）と、ピアニスト・城綾乃さんを交えたアンサンブル「Ｔｒｉｏ Ｓｙｎｃ．（トリオシンク）」では、東日本大震災・東京電力福島第一原発事故からの復興を願い、毎年３月に欠かさず地元で公演を行ってきた。

後進の育成にも力を入れ、いわき市内で継続している「いわきトロンボーンキャンプ」の講師も引き受けていた。

（写真：トリオシンクの公演で演奏する篠崎さん＝２０２５年３月、いわき芸術文化交流館「アリオス」）