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サッカー・明治安田Ｊ２リーグの第２０節として、１１位のいわきＦＣは２９日、ホームのハワイアンズスタジアムいわきに、７位の北海道コンサドーレ札幌を迎え撃ち、３―１で勝利し、４試合ぶりに白星を手にした。

通算成績は８勝４分け８敗の勝ち点２８。順位は前節と同じく、２０チーム中１１位に付けている。次節は１２月６日、アウェーのＮＤソフトスタジアム山形（山形県天童市）で、１５位のモンテディオ山形との『東北ダービー』に臨む。キックオフは午後１時。

試合は立ち上がりからいわきのペースで進むと、前半２９分にＤＦ桒田大誠（２４）が頭で合わせて先制すると、直後にＦＷ西谷亮（２２）が２点目を挙げる。さらに３分後にはＭＦ中島舜（２４）が３点目を決め、文字通りのゴールラッシュとなった。

後半に入ると札幌が攻撃を立て直し、前半のようなプレーこそかなわなかったが、組織的な守備を展開。４３分に失点したものの、そのまま集中力を切らさずに試合を終えた。

田坂和昭監督（５５）は「苦しい試合が続き、いわきらしさが発揮できてなかったが、今節は自分たちの強さを出せて『勝ち点３』を取ることができて良かった」と語った。

その上で「後半に相手が戦い方を変えてくると分かっている中で、１失点したことは満足していない。９０分間当たり前のことをやるという点ができていない。いい勝利だったが、『こういう部分にこだわらないと成長できない』と選手たちには伝えた」とあえて厳しい言葉を投げかけた。

（写真：先制点を決めて仲間と喜ぶ桒田）