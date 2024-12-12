１２月１２日（お悔やみ情報）

こちらの情報は、各葬儀社からの提供です。

福島県いわき市外塩手 一郎さん（86歳）高萩市秋山 あいぱるホール高萩会館

福島県いわき市内

加藤 湛さん（82歳）植田町本町三丁目 アルコ会館勿来

濱田 勝基さん（75歳）市泉玉露二丁目 アルコ会館泉

佐藤 哲也さん（52歳）植田町中央一丁目 しょうぶ苑植田

津田 喜代子さん（82歳）常磐関船町堀田 かげつ斎苑湯本

伊藤 勝衛さん（66歳）小名浜岡小名 あいぱるホール泉会館

鈴木 洋一さん（87歳）平字四町目9番地 ライフケア平会堂

根岸 キミ子さん（93歳）遠野町上遠野字猫塚 やすらぎの杜遠野

小野 勝子さん（86歳）常磐下船尾町 さがみ葬齋会館いわき

猪狩 キミ子さん（95歳）平下高久字馬場 しらた斎場塩屋崎