１２月１２日（お悔やみ情報）

こちらの情報は、各葬儀社からの提供です。
四倉地区
- 故人氏名
- 片山ひめ子さん(76歳)
- 住所
- 四倉町字六丁目二〇四ノ三
- 喪主
- 片山 邦明さん
- 告別式
- 通夜：13日午後6時から 告別式：14日午前10時30分から 場所：ＪＡ葬祭ラポール四倉 ※花環は辞退
三和地区
- 故人氏名
- 柴﨑 忠子さん(89歳)
- 住所
- 三和町下永井字横山
- 喪主
- 柴﨑 一成さん
- 告別式
- 通夜：14日午後6時から 告別式：15日午前11時から 場所：JA葬祭ラポール三和 ※花環は辞退
久之浜・大久地区
- 故人氏名
- 古市 恒子さん(94歳)
- 住所
- 久之浜町久之浜字柳町一三
- 喪主
- 宇佐見 清さん
- 告別式
- 通夜：14日午後6時から 家族葬：15日午前11時から 場所：山光堂メモリアルホール海賓館 ※花環は辞退
福島県いわき市外
塩手 一郎さん（86歳）高萩市秋山 あいぱるホール高萩会館
福島県いわき市内
加藤 湛さん（82歳）植田町本町三丁目 アルコ会館勿来
濱田 勝基さん（75歳）市泉玉露二丁目 アルコ会館泉
佐藤 哲也さん（52歳）植田町中央一丁目 しょうぶ苑植田
津田 喜代子さん（82歳）常磐関船町堀田 かげつ斎苑湯本
伊藤 勝衛さん（66歳）小名浜岡小名 あいぱるホール泉会館
鈴木 洋一さん（87歳）平字四町目9番地 ライフケア平会堂
根岸 キミ子さん（93歳）遠野町上遠野字猫塚 やすらぎの杜遠野
小野 勝子さん（86歳）常磐下船尾町 さがみ葬齋会館いわき
猪狩 キミ子さん（95歳）平下高久字馬場 しらた斎場塩屋崎