１２月１８日（お悔やみ情報）

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こちらの情報は、各葬儀社からの提供です。

平地区 故人氏名 佐藤 陽子さん(76歳) 住所 平赤井字窪田 喪主 佐藤 弘康さん 告別式 通夜：20日午後6時より 告別式：21日午前11時より 場所：ＪＡ葬祭ラポール平窪 ※花環は辞退

福島県いわき市内

佐藤 政子さん(85歳)小名浜字芳浜 モリアルホールみよの杜

髙子 道子さん（90歳）泉玉露 あいぱるファミリーホール泉館

須﨑 澄江さん（71歳）泉町滝尻字加賀前 あいぱるホール泉会

髙萩 カツ子さん（98歳）小名浜住吉字浜宿 あいぱるホール小名浜会館

鈴木 照子さん（93歳）泉町下川字薬師前 アルコ会館泉

大越 一優さん（55歳）常磐湯本町傾城88番地 妙覚寺

鈴木 ハナ子さん（86歳）遠野町深山田字仲内 やすらぎの杜遠野

鈴木 晴源さん（88歳）山田町堂平 やすらぎの杜遠野

味原 進さん（84歳）平下神谷字出口 ライフケア平会堂

久納 富士雄さん（77歳）明治団地 ライフケア平会堂

青木 武誉さん（87歳）洋向台5丁目 ライフケア小名浜会

福島県いわき市外

遠藤 伸八郎さん（95歳）北茨城市大津町北町 あいぱるホール大津会館