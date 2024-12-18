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お悔やみ

１２月１８日（お悔やみ情報）

こちらの情報は、各葬儀社からの提供です。

平地区

故人氏名
佐藤　陽子さん(76歳)
住所
平赤井字窪田
喪主
佐藤　弘康さん
告別式
通夜：20日午後6時より　告別式：21日午前11時より　場所：ＪＡ葬祭ラポール平窪　※花環は辞退

福島県いわき市内佐藤　政子さん(85歳)小名浜字芳浜　モリアルホールみよの杜髙子　道子さん（90歳）泉玉露　あいぱるファミリーホール泉館須﨑　　澄江さん（71歳）泉町滝尻字加賀前　あいぱるホール泉会髙萩　カツ子さん（98歳）小名浜住吉字浜宿　あいぱるホール小名浜会館鈴木　照子さん（93歳）泉町下川字薬師前　アルコ会館泉大越　一優さん（55歳）常磐湯本町傾城88番地　妙覚寺鈴木　ハナ子さん（86歳）遠野町深山田字仲内　やすらぎの杜遠野鈴木　晴源さん（88歳）山田町堂平　やすらぎの杜遠野味原　進さん（84歳）平下神谷字出口　ライフケア平会堂久納　富士雄さん（77歳）明治団地　ライフケア平会堂青木　武誉さん（87歳）洋向台5丁目　ライフケア小名浜会福島県いわき市外遠藤　伸八郎さん（95歳）北茨城市大津町北町　あいぱるホール大津会館佐藤　陽子さん　76歳平赤井字窪田佐藤　弘康さん通夜：20日午後六時より　告別式：21日午前十一時より　場所：ＪＡ葬祭ラポール平窪　※花環は辞退

福島県いわき市内
佐藤　政子さん(85歳)小名浜字芳浜　モリアルホールみよの杜
髙子　道子さん（90歳）泉玉露　あいぱるファミリーホール泉館
須﨑　　澄江さん（71歳）泉町滝尻字加賀前　あいぱるホール泉会
髙萩　カツ子さん（98歳）小名浜住吉字浜宿　あいぱるホール小名浜会館
鈴木　照子さん（93歳）泉町下川字薬師前　アルコ会館泉
大越　一優さん（55歳）常磐湯本町傾城88番地　妙覚寺
鈴木　ハナ子さん（86歳）遠野町深山田字仲内　やすらぎの杜遠野
鈴木　晴源さん（88歳）山田町堂平　やすらぎの杜遠野
味原　進さん（84歳）平下神谷字出口　ライフケア平会堂
久納　富士雄さん（77歳）明治団地　ライフケア平会堂
青木　武誉さん（87歳）洋向台5丁目　ライフケア小名浜会
福島県いわき市外
遠藤　伸八郎さん（95歳）北茨城市大津町北町　あいぱるホール大津会館

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