１２月２７日（お悔やみ情報）

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こちらの情報は、各葬儀社からの提供です。

内郷地区 故人氏名 佐々木トキ子さん(91歳) 住所 小島町一丁目 喪主 佐々木博子さん 告別式 通夜：29日午後６時より 告別式：30日午前11時より 場所：JA葬祭ラポール四倉

小川地区 故人氏名 福田 スミさん(99歳) 住所 小川町柴原字一ツ橋 喪主 齊藤 秀雄さん 告別式 通夜：28日午後６時より 告別式：29日午前11時より 場所：JA葬祭ラポール平窪

三和地区 故人氏名 吾妻 四良さん(89歳) 住所 三和町上三坂字児ノ内 喪主 吾妻 良恵さん 告別式 通夜：29日午後６時より 告別式：30日午前11時より 場所：JA葬祭ラポール三和 ※花環は辞退

髙野 東時男さん（83歳）山田町蔵ノ内 あいぱるホールアデイ勿来会館

平澤 信幸さん（46歳）好間町上好間字山下 家族葬ホール家族物語好間

小野 嘉樹さん（82歳）錦町中ノ町 家族葬ホール家族物語勿来

宮原 トミ子さん（86歳） 常磐湯本町傾城 葬祭ホール堀坂會館

代田 勝己さん（91歳）中央台鹿島三丁目 さがみ葬斎会館いわき

福岡 正美さん（88歳）内郷宮町金坂 総合葬祭あすか