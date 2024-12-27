１２月２７日（お悔やみ情報）

こちらの情報は、各葬儀社からの提供です。
内郷地区
- 故人氏名
- 佐々木トキ子さん(91歳)
- 住所
- 小島町一丁目
- 喪主
- 佐々木博子さん
- 告別式
- 通夜：29日午後６時より 告別式：30日午前11時より 場所：JA葬祭ラポール四倉
小川地区
- 故人氏名
- 福田 スミさん(99歳)
- 住所
- 小川町柴原字一ツ橋
- 喪主
- 齊藤 秀雄さん
- 告別式
- 通夜：28日午後６時より 告別式：29日午前11時より 場所：JA葬祭ラポール平窪
三和地区
- 故人氏名
- 吾妻 四良さん(89歳)
- 住所
- 三和町上三坂字児ノ内
- 喪主
- 吾妻 良恵さん
- 告別式
- 通夜：29日午後６時より 告別式：30日午前11時より 場所：JA葬祭ラポール三和 ※花環は辞退
髙野 東時男さん（83歳）山田町蔵ノ内 あいぱるホールアデイ勿来会館
平澤 信幸さん（46歳）好間町上好間字山下 家族葬ホール家族物語好間
小野 嘉樹さん（82歳）錦町中ノ町 家族葬ホール家族物語勿来
宮原 トミ子さん（86歳） 常磐湯本町傾城 葬祭ホール堀坂會館
代田 勝己さん（91歳）中央台鹿島三丁目 さがみ葬斎会館いわき
福岡 正美さん（88歳）内郷宮町金坂 総合葬祭あすか