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お悔やみ

１２月２７日（お悔やみ情報）

こちらの情報は、各葬儀社からの提供です。

内郷地区

故人氏名
佐々木トキ子さん(91歳)
住所
小島町一丁目
喪主
佐々木博子さん
告別式
通夜：29日午後６時より　告別式：30日午前11時より　場所：JA葬祭ラポール四倉

小川地区

故人氏名
福田　スミさん(99歳)
住所
小川町柴原字一ツ橋
喪主
齊藤　秀雄さん
告別式
通夜：28日午後６時より　告別式：29日午前11時より　場所：JA葬祭ラポール平窪

三和地区

故人氏名
吾妻　四良さん(89歳)
住所
三和町上三坂字児ノ内
喪主
吾妻　良恵さん
告別式
通夜：29日午後６時より　告別式：30日午前11時より　場所：JA葬祭ラポール三和　※花環は辞退

髙野　東時男さん（83歳）山田町蔵ノ内　あいぱるホールアデイ勿来会館平澤　信幸さん（46歳）好間町上好間字山下　家族葬ホール家族物語好間小野　嘉樹さん（82歳）錦町中ノ町　家族葬ホール家族物語勿来宮原　トミ子さん（86歳）　常磐湯本町傾城　葬祭ホール堀坂會館代田　勝己さん（91歳）中央台鹿島三丁目　さがみ葬斎会館いわき福岡　正美さん（88歳）内郷宮町金坂　総合葬祭あすか福田　スミさん　99歳小川町柴原字一ツ橋齊藤　秀雄さん通夜：28日午後６時より　告別式：29日午前11時より　場所：JA葬祭ラポール平窪佐々木トキ子さん　91歳小島町一丁目佐々木博子さん通夜：29日午後６時より　告別式：30日午前11時より　場所：JA葬祭ラポール四倉吾妻　四良さん　89歳三和町上三坂字児ノ内吾妻　良恵さん通夜：29日午後６時より　告別式：30日午前11時より　場所：JA葬祭ラポール三和　※花環は辞退

髙野　東時男さん（83歳）山田町蔵ノ内　あいぱるホールアデイ勿来会館
平澤　信幸さん（46歳）好間町上好間字山下　家族葬ホール家族物語好間
小野　嘉樹さん（82歳）錦町中ノ町　家族葬ホール家族物語勿来
宮原　トミ子さん（86歳）　常磐湯本町傾城　葬祭ホール堀坂會館
代田　勝己さん（91歳）中央台鹿島三丁目　さがみ葬斎会館いわき
福岡　正美さん（88歳）内郷宮町金坂　総合葬祭あすか

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