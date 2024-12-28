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お悔やみ

１２月２８日（お悔やみ情報）

こちらの情報は、各葬儀社からの提供です。

平地区

故人氏名
渡邊　秀幸さん(84歳)
住所
平藤間字松原
喪主
渡邊　秀樹さん
告別式
通夜：29日午後６時より　告別式：30日午前11時より　場所：ＪＡ葬祭ラポール平
故人氏名
伊達　義道さん(93歳)
住所
自由ケ丘
喪主
伊達いずもさん
告別式
家族葬：12月24日に執り行った　場所：山光堂メモリアルホール迎賓館

福島県いわき市内鈴木　和枝さん(84歳)錦町飯盛町　あいぱるホールアデイ勿来会館大河原多美子さん(89歳)内郷宮町代　あいぱるホール磐城会館遠藤　芳秀さん（91歳）常磐下湯長谷町梅ノ房　かげつ斎苑湯本鈴木　和枝さん（84歳）錦町飯盛町　あいぱるホールアデイ勿来会大河原　多美子さん（89歳）内郷宮町代　あいぱるホール磐城会館平藤　義行さん（86歳）内郷宮町鬼ヶ沢　あいぱるホール磐城会館吉元　美惠子さん（76歳）中央台鹿島2丁目　ライフケア平会堂鈴木　弘一さん（96歳）常磐湯本町三函　さがみ葬斎会館いわき大樂　亮子さん（94歳）常磐藤原町一本木　吉成斎苑ふぁみりぃ田子　信也さん（83歳）小名浜大原字東細野地　メモリアルホールみよの杜中野　敦子さん（77歳）小名浜岡小名字作　メモリアルホールみよの杜福島県いわき市外織田　信夫さん（84歳）北茨城市中郷町粟野　あいぱるホール磯原会館渡邊　秀幸さん　84歳平藤間字松原渡邊　秀樹さん通夜：29日午後６時より　告別式：30日午前11時より　場所：ＪＡ葬祭ラポール平伊達　義道さん　93歳自由ヶ丘伊達いずもさん家族葬：12月24日に執り行った　場所：山光堂メモリアルホール迎賓館

福島県いわき市内
鈴木　和枝さん(84歳)錦町飯盛町　あいぱるホールアデイ勿来会館
大河原多美子さん(89歳)内郷宮町代　あいぱるホール磐城会館
遠藤　芳秀さん（91歳）常磐下湯長谷町梅ノ房　かげつ斎苑湯本
鈴木　和枝さん（84歳）錦町飯盛町　あいぱるホールアデイ勿来会
大河原　多美子さん（89歳）内郷宮町代　あいぱるホール磐城会館
平藤　義行さん（86歳）内郷宮町鬼ヶ沢　あいぱるホール磐城会館
吉元　美惠子さん（76歳）中央台鹿島2丁目　ライフケア平会堂
鈴木　弘一さん（96歳）常磐湯本町三函　さがみ葬斎会館いわき
大樂　亮子さん（94歳）常磐藤原町一本木　吉成斎苑ふぁみりぃ
田子　信也さん（83歳）小名浜大原字東細野地　メモリアルホールみよの杜
中野　敦子さん（77歳）小名浜岡小名字作　メモリアルホールみよの杜
福島県いわき市外
織田　信夫さん（84歳）北茨城市中郷町粟野　あいぱるホール磯原会館

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