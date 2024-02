こんにちは! 諸橋沙夏です。あけましておめでとうございます。

2024年は生まれてはじめて家族と年越しを過ごさずお仕事でした! 「CDTVライブ!ライブ!年越しスペシャル!2023→2024」に出演させていただいて、メンバーと手をつないでジャンプして2024年を迎えました。

今は来月から始まるアリーナツアーに向けてリハをしています。=LOVEアリーナツアー2024「Tell me what’s more than “LOVE”」は、2~4月に兵庫、東京、愛知にて開催されます。良ければぜひ、見に来ていただきたいです!

◇

年末年始は地元に帰れなかったのですが、最近はお仕事でいわきや福島の色々な場所へ来れてとても嬉(うれ)しいです。今まで行った事がないところへ行くことができたり、美味(おい)しいものを食べれたり、色んな方のお話を聞く機会もあり、福島やいわきの知らなかった魅力を更に知ることが出来てとても良い経験をさせていただけています。これからもっと色んな魅力を伝えていけるように頑張ります!

ところで、皆さん占いは信じますか…? 私、2024年の占いがとても良くて! 占い好きで色んなところで聞いたりするのですが、言われたことが同じでびっくりしました。「今年は演技をやった方がいい。」これを言われまして。今年はやっと運が開けるみたいなので運だけではなく自分も努力して頑張って行こうと思います。毎朝占いを見て1日気にしてしまうことがあるのですが、皆さんはどうですか??

◇

2024年は元旦から色々なニュースがあり胸がとても痛みました。日々の暮らしを当たり前にせず、今この瞬間も大切にしていきたいです。少しでも=LOVEを見て、パワーをお届けできるよう私も毎日を楽しんでいきます。

最近の楽しみは夜ご飯にズッキーニを食べること!! すごく小さい幸せかもしれませんが小さな幸せ、大事ですね。ではまた来月。



#さなつんたいむ58

