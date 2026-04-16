４月２６日 中学サッカーの春季大会「いわき民報カップ」が開幕します

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第１７回いわき民報カップ市中学校春季サッカー大会の組み合わせ抽選会（ＮＰＯ法人いわきサッカー協会主催、同協会３種委員会主管、市教委後援、いわき民報社協賛）の対戦カードが決まりました。

出場するのは中体連から９校・７チーム、クラブから３チーム。大会は２１世紀の森公園内アロハフィールドで２６日に開幕。５月１６日まで計３日間にわたって熱戦を繰り広げます。この大会は６月の市中学校体育大会サッカー競技の前哨戦として行われ、上位４チームがシードに選ばれます。

２６日に１回戦２試合、２９日に２回戦４試合、最終日の５月１６日には準決勝と３位決定戦、決勝を行います。

第１シードの昌平はこの大会５連覇中。県内の中体連チームとしてただ１校、高円宮杯ＪＦＡ Ｕ―１５サッカーリーグ福島１部に参戦しており、昨年の市中学校新人大会では３試合１５得点、失点０で優勝しました。

第２シードの小名浜一は昌平と昨年のいわき民報カップ、秋の市新人大会とも準決勝で、めひかリーグでは決勝で敗れており、一矢報いたいところ。その小名浜一を１月の大会で２点差を追いつき、ＰＫ戦の末に破っている小名浜二が第３シードとなりました。

王者・昌平を中心に、昨年より１チーム増えたクラブ勢の戦いぶり、中体連各チームの巻き返しが注目されます。決勝戦後の閉会式では１位チームに優勝カップと賞状、２位と３位（２チーム）に賞状が贈られます。

（画像：いわき民報カップの組み合わせ）