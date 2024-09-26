２８日から「いわき市民文化祭」 展示や芸能発表など多彩催し １１月２４日まで

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第５６回いわき市民文化祭が２８日から、いわき芸術文化交流館「アリオス」、市文化センター、各公民館などを会場に、１１月２４日まで開かれる。

市民文化祭は市内文化団体が、日頃の活動の成果を広く一般に公開し、地域文化の振興に寄与する目的で行われ、各会場では芸能発表、作品展示などが催される。２８、２９日は内郷公民館で「内郷地区展示」がある。開幕式は１０月６日午前１０時から、いわきアリオス大ホールで。

内容は次の通り。

【１０月】▽６日＝市民茶会（市文化センター）午前１０時～午後５時、舞踊発表会（アリオス）同１０時半～午後４時▽１３日＝三味線、舞踊、歌謡曲合同発表会（アリオス）午前１０時１５分～午後４時▽２０日＝常磐地区芸能・展示（常磐公民館）午前９時～午後３時、内郷地区芸能（内郷コミュニティセンター）午前９時～午後３時半▽２６日＝女声合唱（アリオス）午後１時半～３時半▽２６、２７日＝小名浜地区展示（小名浜公民館）午前９時～午後４時▽２７日＝小名浜地区芸能（小名浜市民会館）午前１０時～午後３時、三曲連盟演奏会（市文化センター）午後０時半～４時、大正琴演奏会（アリオス）午後１時半～３時４０分

【１１月】▽２～４日＝木彫作品展示（市文化センター）午前９時～午後４時※４日は午後３時まで▽２、３日＝勿来地区展示（植田公民館）午前９時半～午後４時※３日は午後３時まで▽３日＝四倉地区芸能・展示（四倉公民館）午前９時～午後３時、好間地区芸能・展示（好間公民館）午前９時～午後３時、久之浜・大久地区芸能・展示（久之浜・大久ふれあい館）午前９時半～午後３時、俳句大会（市文化センター）午前１０時～午後０時半▽９、１０日＝遠野地区展示（上遠野公民館）午前９時～午後３時※１０日は午後２時まで、演劇発表会（アリオス）＜１＞午後１時半～４時＜２＞同６時半～９時※１０日は午後１時半～４時▽１０日＝勿来地区芸能（勿来市民会館）午前９時４０分～午後３時、遠野地区芸能（上遠野公民館）午前１０時～午後２時▽１６、１７日＝平地区芸能・展示（アリオス）午前１０時～午後４時※１７日は午後４時半まで▽２３日＝アンサンブルコンサート（アリオス）午後１時～４時半▽２４日＝民謡発表会（アリオス）午前１０時～午後４時

（資料写真：会場の一つとなるいわきアリオス＝同館提供）