ハーマー＆ドリーのかるた完成 金澤裕子さんがほるるで個展 浜通りの魅力伝える

画家・イラストレーターの金澤裕子さん（勿来町出身）による個展「金澤裕子のはまめぐり展」が２８日まで、常磐湯本町の市石炭・化石館「ほるる」講堂で開かれている。

金澤さんは空と鳥をメインに、ふるさとの風景などを描いており、その世界観は見る人を魅了している。２０２１（令和３）年からは、いわき民報社発行フリーペーパー「個処から」と、その後継「ここ暮らす」の表紙に作品を寄せている。

サッカー・Ｊ２いわきＦＣの運営会社の許諾を得て、クラブのマスコットキャラクター「ハーマー＆ドリー」をモチーフにした浜通りの名所や風景を彩った４４枚の「はまどおりかるた」を手がけており、今回初めて絵札すべてが揃ったため、お披露目の場として個展を開催した。

絵札にはハーマー＆ドリーとともに、浜通りの魅力的な姿が描かれ、東日本大震災と東京電力福島第一原発事故からの復興を目指し、「浜を照らす光」として復興を支えるクラブの思いにも重ねた。絵札はほるる売店で購入可。価格は３８００円（税込み）。会場には浜通りの風景画１０点も飾られている。

２１、２３日にはかるた大会を開催し、２１日はハーマー＆ドリーも参加する。午前１０時半、１１時半、午後１時、２時半からの４回（各回３０分）。２３日は当日参加可。参加費は１人２００円。

はまどおりかるたは２年かけて実現したといい、金澤さんは「ぜひ多くの皆さんに見ていただきたい」と来場を呼びかけている。入場無料。時間は午前９時～午後５時（入館は同４時半まで）。

（写真：はまどおりかるたの絵札を前にする金澤さん）