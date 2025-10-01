各界で活躍した４８人の功績たたえる いわき市制施行日に合わせて表彰

この記事のタイトルとURLをコピーする

令和７年度の市政功労者表彰式が１日、平のいわき産業創造館企画展示ホールで行われ、受賞した４８人の功績をたたえた。

表彰式では、内田市長が「長年にわたり市政発展に尽くされた皆さんに敬意を表します。皆さんの高い識見と豊富な経験をいただき、今後の市政運営に生かしていきたい」とたたえ、１人ひとりに表彰状を手渡した。

受賞者代表で、音訳奉仕者として視覚障がい者福祉に努めた越智春子さん（８４）＝ボランティア功労＝が「この栄誉に恥じることなく、責任の重さを自覚しながら、今後も地域社会のために微力ながら奉仕する所存です」と謝辞を述べた。

表彰はいわき市の自治、産業、社会福祉、ボランティアの充実、発展に寄与した人たちを対象に１９６９（昭和４４）年から毎年、市制施行日の１０月１日に実施し、今回を含めこれまで３０５８人の個人、団体を表彰している。今年は自治功労２７人、社会福祉功労２０人、ボランティア功労１人が受賞した。

（写真：市政功労者の表彰状を手渡す内田市長）