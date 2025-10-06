日本を代表するオーケストラ「ＮＨＫ交響楽団（Ｎ響）」の奏者が、いわき市のさまざまな場所に出向いて演奏する「ＮＨＫ交響楽団いわきアンバサダー」に、本年度は第１ヴァイオリン次席奏者の三又治彦さん、フルート奏者の梶川真歩さん、バス・トロンボーン奏者の黒金寛行さん（植田町出身）の３人が就いた。
Ｎ響は２００９（平成２１）年から、いわき芸術文化交流館「アリオス」で定期演奏会を実施している。
この一環で２２年からレジデントシリーズと銘打ち、大使や使節を意味するアンバサダーを中心に、ホールを飛び出して、温泉旅館や水族館、魚市場など、市内のさまざまな場所で公演してきた。
２２年度は三又さん、２３年度は梶川さん、２４年度は黒金さんが担当し、約30回で延べおよそ２千人が参加。クラシック愛好家にとどまらず、広く市民に生のオーケストラの魅力を伝えた。また奏者を通じ、いわき市の魅力を発信してもらった。
４年目の本年度は歴代アンバサダーを柱に、１０月から来年２月にコンサートを予定。来年３月の「第１３回ＮＨＫ交響楽団いわき定期演奏会」の盛会につなげていく。
詳しくは＜こちら＞。
（写真：アンバサダーの三又、梶川、黒金さん＝左から、いわきアリオス提供）
ニュース
Ｎ響が街へ！本年度のいわきアンバサダー 黒金さん（植田出身）ら歴代３人
日本を代表するオーケストラ「ＮＨＫ交響楽団（Ｎ響）」の奏者が、いわき市のさまざまな場所に出向いて演奏する「ＮＨＫ交響楽団いわきアンバサダー」に、本年度は第１ヴァイオリン次席奏者の三又治彦さん、フルート奏者の梶川真歩さん、バス・トロンボーン奏者の黒金寛行さん（植田町出身）の３人が就いた。