磐城桜が丘 ２年連続で東日本学校吹奏楽大会へ １２日に本番「聴く人に感動を」

第２５回東日本学校吹奏楽大会の高校の部が１２日、やまぎん県民ホール（山形市）で開かれる。いわき市からは東北代表として、磐城桜が丘が２年連続２回目の出場を決めている。

昨年度の東日本大会で初出場を果たし、堂々とした演奏で銀賞を獲得した同校は、初の金賞に向けて最後の追い込みを図っている。

部長の石川歩さん（１８）＝３年、ユーフォニアム＝は「個性豊かで明るい仲間たちとともに、お世話になった方々に対する感謝の気持ちを込め、聴く人に感動を届けられるような演奏をしてきます」と語っており、日々の練習にまい進している。

東日本大会の部門のうち、中学・高校は少人数バンドの最上位大会に位置付けられている。北海道、東北、東関東、西関東、東京都、北陸の各支部代表１８校がエントリーし、高校の部は３０人が奏者の上限で７分以内に１曲を披露する。

東北大会にあたる「第６８回東北吹奏楽コンクール」は９月６日、青森市のリンクステーションホール青森で行われ、高校小編成の部で磐城桜が丘は金賞・代表に輝いた。

演奏する楽曲は「復興」（保科洋作曲）。静岡・ヤマハ吹奏楽団の創立５０周年を記念して作曲され、その歴史に思いをはせつつ、未来のさらなる飛躍への期待をイメージしている。緩急さまざまな表現で情感あふれる作品となっており、難易度は高い。

本年度の目標は、昨年度の「Ｂｒａｖｏ！な音楽」改め、「Ｂｒａｖｉｓｓｉｍｏ！な音楽」。Ｂｒａｖｉｓｓｉｍｏ（ブラビッシモ）はイタリア語で素晴らしいを意味し、演奏会の喝さいで使われるＢｒａｖｏ（ブラボー）の最上級形でもある。まさに前年の自分たちを超える思いが伝わってくる。

仲間のため時に厳しくも、常に笑顔を絶やさない石川さんを支えるのは、副部長の小野寺沙夏さん（１８）＝３年、クラリネット＝、鈴木遥人さん（１８）＝同、パーカッション＝、学生指揮者の児山結衣さん（１８）＝３年、クラリネット＝。

ただ３人は「部長を支えるというよりも、一緒に高みを目指している」と口をそろえる。１～３年生の３７人に垣根はなく、より良いステージを作り上げるため、互いに盛り立てていると話す。

本番は出場１８団体の３番目で、午後２時半演奏開始を予定。

（写真：本番に向けて練習に励む磐城桜が丘高吹奏楽部）