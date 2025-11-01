いわき商工会議所 新会頭に正木好男氏 任期満了に伴う役員改選で

この記事のタイトルとURLをコピーする

いわき商工議会所の臨時議員総会が１０月３１日、平のいわきワシントンホテル椿山荘で開かれた。任期満了に伴う役員改選で、現・相談役でトレードアーチ顧問の正木好男氏（７８）が新会頭に就任した。

正木氏は小名浜出身、小名浜水産（現・小名浜海星）高卒。小名浜製錬小名浜製錬所の常勤顧問小名浜製錬所副所長などを経て、２０２４（令和６）年７月から現職。いわき商議所では１３（平成２５）年～１９年に副会頭を務めた。

１１年から会頭を務めた小野栄重氏（７１）＝５期、オノエー代表取締役社長＝は退任した。

副会頭４人のうち、庄司秀樹氏（６３）＝東洋システム代表取締役＝、根本克頼氏（６３）＝根本通商代表取締役社長＝、村田裕之氏（６５）＝磐栄ホールディングス代表取締役＝は再任する。長谷川浩一氏（６３）＝堀江工業代表取締役社長＝は退任し、新たに松村耕三氏（７７）＝公益財団法人磐城済世会会頭＝が就いた。

松村氏は平出身。県立医大医学部卒。磐城済世会理事長、松村総合病院長を歴任し、２４年６月から現職。いわき商議所では０９年に議員となっている。

（写真：あいさつに立つ正木氏）