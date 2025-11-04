秋の叙勲 いわき市から１０人が受章 元市歯科医師会長の飯塚さんは旭日双光章

この記事のタイトルとURLをコピーする

政府は３日付で、今年の秋の叙勲受章者を発表した。このうち、いわき市関係では旭日双光章に元市歯科医師会長の飯塚哲也さん（７０）、瑞宝小綬章に元公立高校長の横山道夫さん（７０）、瑞宝双光章に元市消防団長の恩田泰行さん（７８）ら各界で顕著な活動や発展に努めるなど、功労のあった１０人が栄誉を受けた。

＜歯周病のスペシャリストとして＞

飯塚さんは５人きょうだいの末っ子として小名浜に生まれ、磐城高から、歯科医師の道を歩んだ兄２人の背中を追って日本歯科大に進学。歯周病を専門に学び、卒業後は歯周病学講座に入り、歯周病科医局長を務めた。

家族の勧めで帰郷し、１９８９（昭和６４）年、泉玉露三丁目に「たまつゆ歯科医院」を開業。泉ケ丘ハイタウンを含め、新興住宅地として注目を集める地域の健康を支え、９７（平成９）年から泉北小、９９年からは玉露保育所の学校歯科医も務めるなど、『なくてはならない町の歯医者さん』として親しまれた。

健康面の不安などから惜しまれながらも２０２４（令和６）年１１月に閉業したが、「町医者として現場の仕事に携わり、住民の方々と触れ合うことができて幸せだった」と振り返る。一方、９１年に市歯科医師会に入り、市民の健康増進のため、歯科医療の確保と公衆衛生の普及向上に尽力し、１８～２２年には２期４年会長職を務め上げた。

今回の受章については「悲しいこと辛いことも経験したが、足りないところを一緒に机を並べた会の方々に支えていただいた。何より家族の協力に感謝したい」と語る。町医者は引退したが、歯周病のスペシャリストとして、今後は培ってきた経験や知見を地域に還元したい、と力を込めた。

（写真：旭日双光章を受章した飯塚さん）