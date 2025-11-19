ニュース
「建物ゼロ円でも」いわき市 田人・おふくろの宿 地元意向踏まえ譲渡へ
市は田人町旅人の宿泊施設「田人おふくろの宿」について、２０２６（令和８）年度中の民間譲渡を目指している。
民間譲渡にあたっては地域活性化に寄与し、地元住民の意見を最大限尊重することを条件に、建物の利用範囲・用途に制限は設けず、譲渡を受けるために必要な最低価格の条件も設定しない。「ゼロ円」でも可だ。
対象となるのは田人おふくろの宿に加え、キャンプ場の「田人ふれあいの里」、広場の「たびと水車の里」と駐車場。土地については別途、所有者との売買または賃貸借契約等の締結が必要となる。不要とする建物は市が解体・撤去する。
必須となる事前面談は１２月１９日、応募登録は同２５日、提案書は来年２月２７日まで。
おふくろの宿は１９９２（平成４）年、首都圏との交流拠点や、地域住民の憩いの場所として整備された。木造２階建ての宿泊施設をメインに、バーベキューハウスやテニスコート、体育館も完備している。
ただ東日本大震災・東京電力福島第一原発事故の影響で客足が落ち込んだほか、２０１９年の東日本台風ではアクセスする国道２８９号が土砂崩れで通行止めとなった上、翌２０年からはコロナ禍が追い打ちをかけた。施設の老朽化も目立つ。
いわき市の自然豊かな環境に溶け込んだ施設とあって、担当する市農業政策課では「地域の意向に沿ったふさわしい譲渡先が見つかれば」と話している。
詳しくは市ホームページ＜こちら＞へ。
（資料写真：田人おふくろの宿）