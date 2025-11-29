いわきの８０代女性が８４０万円の詐欺に ５０万円ずつ出金指示で発覚免れ図る

この記事のタイトルとURLをコピーする

いわき中央署は２８日、管内の８０代女性が警察官や検事をかたる電話を信じ、現金８４０万円をだまし取られたと明らかにした。同署はなりすまし詐欺（オレオレ詐欺）として、調べを進めている。

同署によると、女性の携帯電話や自宅の固定電話に、警察官や検事を名乗る男から「捕まえた犯人があなた名義の携帯電話を使っており、あなたに現金を渡したと言っている」と連絡があった。

さらに「あなたは疑われており、身の潔白を証明するために、口座に入っているお金の紙幣番号を調べて、犯人と関係があるかを調べる。この話が誰かに漏れれば、あなたは漏えい罪で逮捕される」などと告げられた。

女性は話を信じ、１０月２３日と11月５日の２回にわたって、合わせて現金８４０万円を指定された通り、自宅の郵便受けの下に置いてしまい、そのまま奪われてしまった。

犯行の手口として、一気に高額の現金を引き出すと金融機関などに怪しまれるため、現金自動預け払い機（ＡＴＭ）の１日あたりの利用限度額にあたる５０万円ごと、女性に引き出させたという。

（資料写真：いわき中央署）