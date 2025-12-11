いわき市へのラウンドワン誘致巡り 内田市長 来年１月に運営会社訪問

この記事のタイトルとURLをコピーする

遊技施設「ラウンドワン」を巡り、内田市長が来年１月に運営会社の東京オフィスに赴き、いわき市の魅力を伝えるとともに、誘致に向けた依頼をすることが分かった。

内田市長が１１日、市議会１２月定例会の席上、伊藤浩之議員（フォーラムいわき）の一般質問で明らかにした。

これまでの経緯としては、内田市長から企業関係者にラウンドワンについて話題とし、市内の一企業が協議に入ったという。なお具体的な企業名や、誘致の状況に関しては明言を避けた。

ラウンドワンはボウリングやクレーンゲーム、カラオケ、各種スポーツを体験するスポッチャなどが楽しめる施設。若者を中心に人気を集めており、県内では福島市と郡山市で計２店舗が営業している。

今年９月に行われた市長選でラウンドワンは話題となり、内田市長も告示前の討論会で「誘致に向けて水面下で動きが進んでいる」と語っていた。

（資料写真：いわき市役所本庁舎）