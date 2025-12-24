ＰＴＡの全国表彰 小名浜東小、いわき市の野木会長が受ける

この記事のタイトルとURLをコピーする

小名浜東小ＰＴＡと、市ＰＴＡ連絡協議会の野木和洋会長が「日本ＰＴＡ全国協議会長表彰」を受けた。同校の仙坂宜央ＰＴＡ会長、地引修校長と野木会長は２３日、市役所本庁舎を訪れ、内田市長に受賞を報告した。

全国表彰には県内から２団体・２人が選ばれ、２日に東京・国立オリンピック記念青少年総合センターで開かれた。

小名浜東小ＰＴＡは１９５９（昭和３４）年に発足。ＰＴＡバザーや読み聞かせ、交流会・講演会の企画などに積極的に取り組んでいる。コロナ禍以降はより地域活動に参画し、いわき花火大会への出店も行っており、こうした姿は優良団体としてふさわしいとたたえられた。

また昨年度の市ＰＴＡ研究大会の開催にあたり、仙坂会長が実行委員長、同校の緑川広美前校長が事務局長を務め、２０回の節目を迎える記念大会を成功に導いた。

野木さんは２０２２（令和４）年度から市の会長に就いており、地元のＰＴＡ活動振興・発展に寄与。兼任する県の副会長としては、県内全体の研修活動を盛り立てている。

受賞報告にあたって、仙坂会長は「私の功績ではなく、これまでの諸先輩方が評価されたもの。ともに活動する先生方も含め、一緒に受賞できたと感じており、大変うれしかった」と話し、地引校長も引き続き連携していくと呼びかけた。

野木会長は「私も一人の力で受賞した訳ではない。少子化や学校統合などさまざまな課題があるが、市や教育委員会とともに、ＰＴＡ活動に励んでいきたい」と述べた。

（写真：野木会長、内田市長、小名浜東小の仙坂会長、地引校長＝左から）