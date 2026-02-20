いわき市民美術展覧会（市美展）絵画・彫塑の部 市長賞は鹿島町の鈴木さん

この記事のタイトルとURLをコピーする

第５５回いわき市民美術展覧会（市美展）の「絵画・彫塑の部」が２０日から、市立美術館で始まる。会期は３月１日まで（２３日は開館、２４日は休館）。

展示に先立って、茨城県在住の画家北沢茂夫さん＝二紀会委員、横浜美術大名誉教授＝による作品審査が行われた。

市長賞に自営業鈴木忠寿さん（６２）＝鹿島町走熊＝の絵画「Ｇｒｅｅｎ ｗａｔｅｒ」、市議会議長賞に会社員田仲直立さん（５３）＝中央台＝の彫塑「Ｓｔｅｌｌａｒ」、市教育長賞に無職薄美可さん（７８）＝平下荒川＝の絵画「波動」が選ばれた。

各賞の表彰式は２２日午前１１時から、同館２階ロビーで行われる。

「絵画・彫塑の部」には一般応募２２２点（うち青少年５２点、前年比１９点増）、招待作品７点（前年比１点減）の計２２９点が寄せられた。入場無料。時間は、午前９時半から午後５時（入館は午後４時半まで）。

会期中の催しは、２１日午前１０時半から「招待作家による入選作品批評会」が開かれる。

（写真：市長賞に輝いた鈴木さんの絵画「Ｇｒｅｅｎ ｗａｔｅｒ」）