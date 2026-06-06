磐城一高、磐城緑蔭中・高 来年度の統合方針示す 進学・探究の２コース設置へ

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学校法人山﨑学園は５日、内郷御厩町の磐城一高と、平南白土の磐城緑蔭中・高を統合し、２０２７（令和９）度から新たな男女共学、中高一貫の「磐城緑蔭中・高」とする方針を正式に示した。

校舎は現在の磐城一高とし、高校からの入学も可能とする。高校には２つのコースを設定し、このうち「アカデミックコース」では医学部や難関大への合格を目指す。

また「総合探究コース」は実践と探究を深める狙いがあり、部活動にも励む「プレイヤーズ型」と、産学連携を含めた学びの「スタンダード型」に分かれる。これら内容を県に申請している。

山﨑学園の山﨑学理事長は「少子化に伴い、県立高校でも統合が進んでおり、学園内でも数年にわたって議論してきた。磐城一高と磐城緑蔭中・高の互いの強みを生かし、新たな学校として進化させていく。一緒になることで活気が生まれる」と語る。

統合に関して、子どもたちの将来を考える中で、多様な学びを提供すると強調。高度な学力を養成するとともに、進路実現にあたって、磐城一高の伝統としてきた地元との関係性を重要視しながら、部活動に取り組む生徒たちを支えていく。学校の教育方針には「自分らしく学び、つながり、幸せに生きる力を育む」を掲げる。

プレイヤーズ型コースの対象競技は女子バレーボール、女子バスケットボール、女子新体操、女子ソフトテニス、男女卓球、男女ボクシングとする。

中学では中高一貫校の強みを生かし、基礎学力をしっかりと固めつつ、従来通り先取り学習に臨むほか、部活動でも６年間を通じて競技力の向上を図り、全国大会出場を目標としていく。

制服は両校の伝統を生かして新調。男子は詰襟、女子はブレザースタイルを予定する。校舎の整備も進める計画で、プレイヤーズ型コースのため体育館の床はプロ仕様となる。なお磐城緑蔭中・高の校舎は講習や部活動の利用に加え、一般開放を想定している。

定員は中学が男女４０人、高校が男女１０５人。入試は中学がＡ日程が１２月１０日、Ｂ日程が来年１月２３日、高校がＡ日程（推薦選抜）が同９日、Ｂ日程（一般選抜）が同２３日。

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塾関係者や教職員向けの説明会が５日、磐城一高で行われ、統合校の理念や入試日程などを提示した。

山﨑理事長は統合校の魅力を紹介し、「子どもたちにはぜひ、一高が男女共学化し、緑蔭と一緒になって新しくなると伝えてほしい」と呼びかけた。

（写真：統合校の魅力を紹介する山崎理事長）