アジアパラ競技大会 平中平窪出身の柔道・半谷静香 鮮やかな技で金メダル

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アジアパラ競技大会の柔道女子Ｊ１―５２ｋｇ級決勝が１９日、愛知県名古屋市の愛知県武道館で行われ、平中平窪出身の半谷静香（３８）が、モンゴルのトグトフバヤル・スブドエルデネ（２４）を下して金メダルに輝いた。今大会における日本選手金メダル第１号となった。

この競技は視覚障がいの選手によるパラ柔道で、Ｊ１（全盲）とＪ２（弱視）のクラスに分けられている。半谷は前回の２０２３年杭州大会でも銀メダルに輝いており、２大会連続の表彰台となった。

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半谷は「支えてくれる皆さんがすごく喜んでくれて、今までやってきた練習が無駄じゃなかったと思えた。私の柔道を証明する金かな」と喜んだ。

先天性の「網膜色素変性症」で、現在は光を感じられる程度。組み合った手から伝わる感覚を頼りに、相手の動きを読み切った。

決勝ではモンゴル選手に先に有効を奪われたが、低い体勢を保って組む相手の隙を突いた。「バスケットボールのドリブルで、ボールが上がってくる瞬間に入るようなイメージ」。揺さぶって体勢が崩れた一瞬を逃さずに懐へ飛び込むと、一本背負い投げで技あり。終盤の反撃をかわして逃げ切った。

パラリンピックには２０１２年ロンドン大会から出場し続け、２４年パリ大会で銀メダルを獲得した。アジアパラもこれまで銀が最高だった。それだけに「柔道を始めて２５年。両親はすごく喜んでくれたと思う。親孝行になったかな」と喜びはひとしおだった。

３８歳のベテランは「できる限り柔道を完成させたい。より格好良く、美しくやりたい。美しい柔道を目指していれば、体も壊れないし、勝てるんじゃないかな」と語る。磨いてきた鮮やかな技で、輝く金メダルをついにつかんだ。（読売新聞 百瀬翔一郎）

（写真：金メダルを獲得した半谷静香〈左〉＝木田諒一朗撮影／読売新聞配信）