「減塩とおいしさの両立知って」ひとしおレストラン 期間限定オープン

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市役所の管理栄養士で構成する「ひとしおＬａｂ（ラボ）」による期間限定の「ひとしおレストラン」が７日、平六町目の商業施設・Ｐａｉｘ Ｐａｉｘ（ペッペ）にオープンした。いわき市の健康指標改善を目指した活動の一環で、広く市民に減塩食を知ってもらう機会として企画した。

レストランではひとしおＬａｂが考案したメニューとして、「きのこソースのハンバーグ」（１０００円）、「お魚の酢豚風」（１０００円）、「ひとしおオリジナル ビーフストロガノフ」（１０００円）と「さっぱり鶏むね肉の塩こうじ唐揚げ」（５００円＝単品）を提供。食演相当量は１・１～１・８ｇに抑えながら、香辛料や素材のうまみを活用し、おいしさは損なわないよう工夫した。

市役所本庁舎８階の食堂では、毎月１７日の減塩推奨デー「いわきひとしおの日」に合わせ、減塩ランチを出しているが、今回の取り組みでは一般市民にも気軽に食べてもらう狙いもある。

市健康づくり推進課の主任栄養技師・木村繭子さんは「実際に食べていただき、ぜひ減塩とおいしさの両立を知ってもらいたい」と話している。また店内では減塩に関する各種資料を配布している。

支払いは現金のみ。営業日は８、１４、１５日。時間は午前１１時半～午後２時半（ラストオーダー同２時）。材料がなくなり次第終了。

（写真：初日からにぎわうレストラン、提供されているメニュー）