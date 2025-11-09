いわきＦＣ アウェーで秋田に０－２ プレーオフ可能性なくなる

この記事のタイトルとURLをコピーする

サッカー・明治安田Ｊ２リーグの第３６節として、９位のいわきＦＣは９日、アウェーのソユースタジアム（秋田市）で、１４位のブラウブリッツ秋田に０―２で敗れた。

いわきの通算成績は１４勝１０分け１２敗の勝ち点５２。順位は前節と同じく２０チーム中９位。リーグ戦は残り２試合で、６位のベガルタ仙台との勝ち点が９ポイント差となったため、今季のＪ１昇格プレーオフ進出の可能性は消滅した。

次節は２３日、ホームのハワイアンズスタジアムいわきに、１８位のレノファ山口ＦＣを迎え撃つ。今季のホーム最終戦で、キックオフは午後２時。

試合は降りしきる雨の中、互いに激しい戦いを繰り広げたが、前半３４分にフリーキックを起点とし、自陣右からファーへのクロスを入れられると、頭で合わされて先制点を献上。０―１で前半を折り返した。

後半も攻めあぐね、あと一歩及ばず。終了間際に追加点を決められてしまい、１０試合ぶりに零封負けを喫し、連勝は４でストップした。

田村雄三監督（４２）は「悪天候の中でもたくさんの方に駆けつけていただいたが、勝利できず申し訳ない。Ｊ１昇格プレーオフ進出はなくなったが、プロである以上、目の前の試合に勝ちに行くことは当然であり、ホーム最終戦で勝利できるよう、しっかりと準備していく」と語った。

（写真：サポーターの声援を受けながら引き上げる選手たち）