いわきＦＣが７連勝 ホームで長野に１－０ 木吹が待望のプロ初ゴール

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サッカー・特別大会「明治安田Ｊ２・Ｊ３百年構想リーグ」の地域リーグラウンド第１１節として、「ＥＡＳＴ―Ｂ」首位の１９日、ホームのハワイアンズスタジアムいわきに、１０位のＪ３ＡＣ長野パルセイロを迎え撃ち、１―０で勝利した。

通算成績は９勝２敗（うちＰＫ戦が２勝１敗）で勝ち点２６。順位は１０チーム中１位を堅持している。次節は２５日、アウェーの大和ハウス プレミストドーム（札幌市）で、８位のＪ２北海道コンサドーレ札幌と対戦する。キックオフは午後２時。

いわきは前半３７分、ＭＦ山中惇希（２４）の右コーナーキックから、ＭＦ木吹翔太（１９）が頭で合わせて先制点を奪取。木吹にとっては待望のプロ初ゴールとなった。さらにアディショナルタイムには、ＭＦ西谷亮（２２）がペナルティーエリアに進入しようとしたところ、相手ＧＫが絶好機を阻止して一発レッドで退場し、数的優位に立った。

後半に入って追加点こそ奪えなかったが、この１点を守り切り、リーグ戦の連勝（ＰＫ勝ち含む）を７に伸ばした。

田村雄三監督（４３）は「サポーターの皆さんから多くの声援をいただき、勝利することができた。相手に退場者がいる中で、追加点を取れないと自分たちが苦しくなると選手には伝えた。ただ難しいゲームをしっかり勝てたことは良かった」と語った。

（写真：コーナーキックを頭で合わせてゴールを挙げた木吹）