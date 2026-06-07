いわきＦＣ アウェーで徳島に０－２ 百年構想リーグは４０チーム中１０位

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サッカー・特別大会「明治安田Ｊ２・Ｊ３百年構想リーグ」のプレーオフラウンド第２戦（９、１０位決定戦）として、地域リーグラウンド「ＥＡＳＴ―Ｂ」３位のＪ２いわきＦＣは７日、アウェーの鳴門・大塚スポーツパーク ポカリスエットスタジアム（徳島県鳴門市）で、「ＷＥＳＴ―Ａ」３位のＪ２徳島ヴォルティスと対戦し、０―２で敗れた。

この結果、百年構想リーグは４０チーム中１０位でフィニッシュとなった。新たに秋春制に移行するＪ２の２０２６―２７年シーズンは８月に開幕し、７月に予定する長野キャンプを経て、いわきＦＣの次なる戦いが始まる。

試合は前半４分にセットプレーから失点を許すと、徳島にプレスを掛けられ思うように反攻に転じられなかった。さらに後半２４分にはハーフウェーライン付近で相手にボールが渡ると、そこから放たれたロングシュートが入る展開に。

いわきはボールを保持しながら、要所で猛攻を仕掛けたが最後まで及ばず、敵地で零封負けを喫した。

（写真：雨中の熱戦も実らず肩を落とす選手たち Photo by J.LEAGUE/J.LEAGUE via Getty Images）