＜スナップショット＞川前町下桶売でソバの白い花見ごろ 涼しげな風景広がる

この記事のタイトルとURLをコピーする

川前町下桶売のソバ畑で、ソバの白い花が見ごろを迎えている。市内中心部より気温が約５度低い高原で涼しげな風景が広がり、住民や観光客らの目を楽しませている。

海抜約４５０ｍにある約４千平方ｍのソバ畑にはアキアカネが飛び交い、青空を背景に白い花が揺れている。畑は集落の１５世帯が共同で栽培。近くの飲食店、手打ちそば・うどん・日本きじおこわ「きじや（根本久店主）」が買い取り、１１月から新そばを提供する。

根本さんによると、今年は７月下旬に種まきし、順調に生育。台風などの大雨に見舞われると、収量が落ちるが、平年は３６０ｋｇほど収穫できるという。その日に手打ちする二八そばで、ざるそばは７００円（税込み）。

「店は今年、開店して１０周年。そばは毎朝、丹精込めて手打ちしている。ぜひ食べに来てほしい」と話している。営業日は土、日、月曜日の午前１１時～午後２時。問い合わせは同店＝電話（８４）２７８８＝へ。

（写真：見ごろを迎えているソバ畑）