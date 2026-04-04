商店街ひろば
１１、１２日に「福の島クラフトフェア」平中央公園に８０の作家集う
「福の島クラフトフェア」が１１、１２の両日、平中央公園で開かれる。雨天決行（荒天中止）。同クラフトフェア実行委員会の主催、県、県教委、市、いわき民報社などの後援。
フェアは、クラフトにおける作り手と使い手が直接交流を持てる場を提供することで、市内のクラフト文化の振興につなげようと、２０２２（令和４）年に始まった。
木工製品や革製品、陶器、布製品などを生業としているクラフト作家を全国から募った本格的なイベントで、市外に比べるといわきのクラフト文化が浸透していないことを背景に、本市を拠点に活動しているクラフト作家の成長や未来ある子どもたちにクラフト文化を体感してもらう。
当日は８０のクラフト作家が集まり、さまざまな『逸品』を並べる。またキッチンカーや飲食ブースも。開催時間は１１日は午前９時半～午後４時、１２日は午前９時半～午後３時半。最新情報は公式ホームページ＜こちら＞へ。
（画像：福の島クラフトフェアの告知チラシ）
- 施設名
- 平中央公園
- 住所
- いわき市平字三崎１
- 開催期間
- ４月１１、１２日
- 外部サイト
- https://www.fukunoshima-craft.com/