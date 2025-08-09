いわき市の野球による地方創生プロジェクト 小６の子どもたち甲子園に招待

この記事のタイトルとURLをコピーする

市の野球による地域創生を目指した取り組み「いわき甲子園プロジェクト」の一環で、市内の小学６年生を第１０７回全国高校野球選手権大会に招待した「甲子園観戦事業」が７、８日、阪神甲子園球場（兵庫県西宮市）で行われた。

甲子園プロジェクトは今年７月、いわき市では小・中学生の野球が盛んな一方で、高校生になると県内外の強豪校に進学するケースが目立っていることを背景に、「甲子園」という分かりやすい目標を立て、子どもたちに地元で大成してもらうため始めた。

観戦事業には江名グランパス、いわき菊田キッズ、いわき南野球スポーツ少年団、植田ソフトボールクラブスポーツ少年団、夏井くすの木スポーツ少年団、藤原スポーツ少年団、草野ソフトボール子ども会、いわき北部ソフトボールスポーツ少年団から２４人が参加。保護者やいわき学童野球連合会役員、市職員とと現地に赴いた。

甲子園では７日の第３試合（津田学園〈三重〉―叡明〈埼玉〉）、８日の第１試合（花巻東〈岩手〉―智辯和歌山〈和歌山〉）、第２試合（東洋大姫路〈兵庫〉―済美〈愛媛〉）を観戦。子どもたちは高いレベルでのプレーに目を輝かせたほか、自分も聖地で活躍する日を夢見ていた。

（写真：甲子園で高校野球を観戦した子どもたち＝市スポーツ振興課提供）