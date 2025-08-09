湯本駅前の再開発計画巡り住民訴訟 「いわき市は違法な公金支出」と返還求める

この記事のタイトルとURLをコピーする

ＪＲ湯本駅前を中心とした常磐地区の再開発計画を巡り、市からまちづくり会社・ふらゆもりに対する業務委託費として、９３４万２３００円を支出した取り扱いが不透明とした件を巡り、いわき市の５０代女性が内田市長を相手取り、違法な公金支出に対して返還を求める住民訴訟を起こした。原告代理人の広田次男弁護士らが８日、市役所記者クラブで会見して明らかにした。

この問題は今年４月、住民監査請求が行われたが、６月１８日付で棄却されていた。女性は７月１７日、地裁いわき支部に対して住民訴訟を提起して受理され、行政事件のため福島地裁に回された。

女性によると、ふらゆもりは２０２３（令和５）年８月に設立され、翌９月から２４年３月にかけて、再開発に対する勉強会や説明会などの業務委託を受けたが、マイロックチョコレーツ（横浜市）に６０２万２５００円で再委託された。ただ女性の調査では、勉強会や説明会の実態が明らかにできなかった。

マイロックチョコレーツは「トコナツ歩兵団」の名称で、シティブランディングに関する活動を展開しており、いわき市ではブランドメッセージ・フラシティいわきや、いわき湯本温泉の女将がフラを踊る「フラ女将」を手がけてきた。

ふらゆもりはまちづくり団体・じょうばん街工房２１の関係者で構成しており、市ではふらゆもりの業務実績については問題ないとしているが、設立間もない企業に随意契約する合理的な理由はないとし、その違法性も追及している。

内田市長は「現時点では、まだ訴状は届いておらず、詳細が不明であるため、コメントはできません」と話している。

（写真：住民訴訟について説明する広田弁護士）