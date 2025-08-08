ドンワッセ！今年も「いわきおどり」力強く舞う 沿道には多くの見物客

この記事のタイトルとURLをコピーする

♪～いわき七浜 太平洋を抱く姿は日本一――。いわき市の夏を代表する「いわきおどり」が８日夕方から夜にかけて、いわき駅前大通りで開かれた。

今年で４４回を迎えた風物詩で、４００ｍの大通りで１～４部合わせて昨年を上回る１１７チーム・６千人あまりが力強く舞った。またいわき七夕まつりの最終日と重なるため、沿道には多くの見物客が詰めかけた。

いわきおどりは１９６６（昭和４１）年のいわき市誕生を契機に、旧１４市町村の垣根を越え、市全体の新たな民謡・民舞を作ろうと企画。郷土芸能・じゃんがら念仏踊りに、市内各地の踊りの要素を加味し、市民誰もが気軽に歌い・踊れるよう、８１年に創作・制定された。

特徴的なお囃子（はやし）の「ドンワッセ」は、いわき七浜に打ち寄せる雄大な太平洋の波と、いわきを訪れる無数の人の波に加え、「和」と「盛」や「勢」を意味する。さらにサッカー・Ｊ２いわきＦＣが試合に勝利した際、サポーターの掛け声で選手たちが踊ることが定着しており、いまでは広く地元に根付いている。

（写真：いわきおどりの第１部に参加する踊り手たち）