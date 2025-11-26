市制施行６０周年合わせ いわき市が未来ビジョン策定へ「声集める」

来年１０月の市制施行６０周年に合わせ、新たないわき市の未来ビジョンを手がける「いわき３１万人のまちづくりビジョン策定プロジェクト」のキックオフイベントが２５日、市役所本庁舎で開かれた。
若者を中心とする９人のメンバーが１年をかけ、市内の企業・団体をはじめ、いわきゆかりの人たちも含め地域のさまざまな声を集めることで、「誰もが『住んで良かった、住み続けたい』と思える魅力にあふれたいわき」を築いていく。
市では２０００（平成１２）年度、行政運営の総合的な指針となる「いわき市総合計画」を策定。２０２０（令和２）年度に終期を迎えた際、より柔軟に将来を考える「いわき市まちづくりの基本方針」に移行した。
また次年度の政策の方向性にあたっては、市民と政策形成をより早い段階で共有するための「いわき版骨太の方針」も示している。ただ人口減少・少子高齢化社会を見据え、４０年後の市制施行１００周年を見据え、中長期的な計画を設けることを決めた。
背景には地域の主役は市民一人ひとりであり、その声に真摯に耳を傾け、多様な価値観を反映した未来像を描くことが極めて重要との考えがある。
プロジェクトは「＃こえあみ」と題し、「３１万人のわたしの声で、ビジョンを編む」のコピーを添えた。一人ひとりの横顔を模した視覚的表現を採用し、「あなたが今、一番大切にしている言葉は何ですか」と問いかけそれぞれの声が糸となって旗を編んでいくイメージとなっている。
配色にはいわき市の象徴から海、山、石炭、温泉に合わせているほか、横顔にはあえて目を入れず、自分なりに表現してもらう思いを込めた。
キックオフイベントではメンバーの声が発表され、内田市長も「楽しいいわき」と寄せ、「１００周年に向け、目の前にあることを日々楽しむことが、まちづくりや未来を考えることのヒントになるのでは」と呼びかけた。
併せて市役所玄関でプロジェクトに対する広報活動を実施し、広く来庁者から声を求めた。
来年１月から本格的にアンケートやヒアリングを行い、同４月に草案を公表。同７月にかけて内容を精査し、同８～９月までにビジョンの内容を固める予定。少なくとも６千人の声を集める考えだ。
詳しくは市ホームページ＜こちら＞を参照すればよい。
(写真：市役所本庁舎で行われたキックオフイベント）
