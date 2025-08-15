市広報広聴課は３１日まで、市が月１回発行する広報紙「広報いわき」に対する市民アンケートを実施している。同課では単なる市政情報を掲載するにとどまらず、「『伝える広報』から『伝わる広報』」を柱に、広報いわきの充実を図っており、アンケートを通じて市民からの意見も反映させる狙いを持っている。
アンケートは無記名で、市政情報の取得方法や、広報いわきに対する感想などをチェックリストから選択するほか、自由記述で市の広報に対する要望を書くことができる。また希望者には抽選で３０人に「いわきの逸品」（３千円相当）をプレゼントする。
回答は＜こちら＞。寄せられた意見は、広報いわきの作成にあたっての基礎資料とする。
広報いわきは２０２３（令和５）年度にリニューアルされ、職員が率先して特集を企画したり、市内各地へ取材に赴いたりしている。その内容が評価され、２４年１２月号では全国広報コンクールで、広報紙部門（市部）の入選に輝いた。
（写真：アンケートへの参加を呼びかける職員）
いわき市 広報紙に対する市民アンケート実施 ３１日まで・抽選でのプレゼントも
