アクアマリンふくしま 正月イベント開幕 干支にちなんだ「馬」絡む生き物メインに

ふくしま海洋科学館「アクアマリンふくしま」恒例のお正月イベント「トドまらない２０２６お正月」が２７日にスタートし、同館では来年の干支「午年」にちなんだ、名前に『馬』『ｈｏｒｓｅ』が入った生きものたちなどを紹介している。

その代表格はタイトルの通り、漢字で『海馬』と書く「トド」（タツノオトシゴも同様）。同館では「ラーズ」（メス・２８歳）、「ライ」（オス・１２歳）が子どもたちを中心に人気を集めている。

本館１階エントランスホールには、高さ約２・５ｍの真っ赤な鳥居とともに「トド神社」が登場。６５ｃｍの巨大おみくじを引き、みくじ棒に書かれているトドや「ウマヅラハギ（馬面剥）」、体を裏返すと甲羅の形が馬の蹄鉄に似ていることから『Ａｔｌａｎｔｉｃ ｈｏｒｓｅｓｈｏｅ ｃｒａｂ』の英名がついている「アメリカカブトガニ」、同館の代名詞たる「シーラカンス」などで来年の運勢を占うことができ、子ども連れが楽しそうにチャレンジしていた。

元日からは、トド神社に飾られたオリジナルの絵馬に願いごとを書くことも。３日まで「午（ウマ）くいく」お菓子とトドのステッカーを各日先着１００人にプレゼント。

また本館３階「北の海の海獣・海鳥」コーナーでは４日まで、トドのご飯をサケ、マダラなどの特別な食材とし、喜んで食べる姿を見ることができる。給餌は各日午前１０時半からと午後３時半からの２度。

このほか本館１階アクアルーム１でも４日まで、参加無料の巨大おさかなカルタ大会を開催。展示している生きものたちの札を用い、優勝者には記念品も。各日午前１０時半からと午後２時半からの２度、各回３０分程度。

レストランでは限定スイーツ、ショップでは元日からオリジナルグッズの入った人気の福袋を１００個限定で販売する。

（写真：トド神社で巨大おみくじを引く親子連れ）