いわき・ら・ら・ミュウ 早くも『道の駅効果』現れる 売上高・入館者とも好調

　道の駅「いわき・ら・ら・ミュウ」を運営する、市観光物産センターの臨時株主総会で、代表取締役社長に山田誠副市長が就くことが承認された。任期は来年６月開催予定の株主総会まで。
　全館の売上高と入館者数が示され、９月１２日にグランドオープンを迎えた『道の駅効果』により、１１月末までの全館売上高は前年比１３０・２％、オープン後の来館者数も同１２５・５％と好調に転じた。
　同社では従来の観光客に加え、道の駅めぐりをするファン層にも支持されたことが要因と分析。ただ一方で、コロナ禍以降、先行きが見えない超高齢化社会を背景に旅行会社の廃業が進み、バス料金を含めたさまざまな値上げにより旅行代金が高騰したことなどから、道の駅オープン後もバスの来館台数は減少傾向にあり、一般団体の回復は鈍いままという。
　直営店の「銘品プラザ」においては、道の駅オープン後の３カ月間の売上高は前年比１７８・９％となっている。
　（資料写真：道の駅に合わせて増床リニューアルした銘品プラザ）

