いわき市 １０月１９日に「バス無料デー」実施へ 利用促進の一助に

路線バスの利用促進を図るため、市は初の試みとして、１０月１９日と年度内にさらにもう１回、運賃が無料となる「バス無料デー」を実施する方針を固めた。出発地または到着地のいずれかが市内の路線バスを対象とし、まずは市民にバスに乗ってもらう機会を創出する。４日に開催した市運賃協議会を経て、市は近く国に対して申請する。

バス無料デーを巡っては、今年２月２７日と３月８日に県と県バス協会が企画。初めての取り組みとして、新常磐交通（本社・明治団地）を含む県内６事業者が参加し、合わせて４６０路線の運賃が無料となった。

県生活交通課のまとめによると、２日間とも平時と比較して１・５～２倍の利用者数を記録し、経済効果は約５７８５万円に上ったと試算する。約１万２千台分の自家用車利用がバスに切り替えられ、環境負荷の軽減や渋滞緩和にもつながった。

利用目的別の割合では、買い物が３１・４％と最も高く、食事の１９・２％、観光・レジャーの１８・３％と続いた。外出先での消費額は１人平均３４４０円だった。こうした効果を踏まえ、市でも県に続いて、独自に行うことを決めた。

新常磐交通の門馬誠常務取締役は「今年２月と３月の無料デーを通じ、まだまだ路線バスに潜在的な需要があると確信した。今回も潜在需要の把握とバス事業のＰＲのため、私たちもしっかりと協力する」と話している。

（資料写真：新常磐交通の路線バス）