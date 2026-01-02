いわきＦＣ 大倉智社長インタビュー「『故郷感』抱き、この街を誇りに思う」

この記事のタイトルとURLをコピーする

サッカー・いわきＦＣは２０２６年、Ｊ２参戦４年目のシーズンとなる。２０２５年は開幕こそ勝ち星に恵まれなかったが、リーグ後半にかけて躍進し、終盤までＪ１昇格プレーオフ進出争いを繰り広げ、最終的に９位でフィニッシュした。

今年は秋春制への移行を控え、２月に「明治安田Ｊ２・Ｊ３百年構想リーグ」が始まる。特別シーズンではあるが、勝利を目指して戦う姿勢に変わりはなく、地域振興に資する思いも不変だ。運営会社・いわきスポーツクラブの大倉智代表取締役に話を聞いた。（本紙１月１日付紙面から抜粋しています）

――開幕９戦未勝利と序盤は苦しみましたが

「選手達の成長曲線と勝利は相関する」という揺るがぬ考えはあるが、昨季は少し度が過ぎたかな（笑）。

前のシーズンから残った選手、新卒の選手を含め、キャンプでうまくいかなかったところが、そのままシーズンに入ってしまった部分がある。ただ一貫して田村雄三監督は「魂の息吹くフットボール」をブレずに取り組み、フロントとしては夏の補強でサポートした。

勝てない要因を分析して修正したことで、おのずと結果もついてきた。ＦＷ谷村海那のＪ１横浜Ｆ・マリノスへの移籍や、キャプテンのＤＦ遠藤凌のけがによる離脱など、一見すると大きな出来事だったが、周りの選手が底上げしていった。

――谷村選手は横浜ＦＭで活躍しています

（冗談めかして）あんなに活躍するとは思わなかった。移籍後すぐにゴールを決め、残留に向けての救世主になった。サッカー選手としてとてもいい移籍だったと感じる。今季は大変だと思うが、いいスタートダッシュが切れたのでないか。

移籍金によって選手への再投資もできている。ストレングス＆コンディショニング コーチの友岡和彦さんのアイデアで、今年からフォースプレート（床反力計）を導入するなど、足りない機材をそろえたり、新たなデータを取ったりするが、これは「谷村マネー」によって可能となった。

――いわき市と本格的にかかわって１０年。大倉社長にとってこの街とは

実家は神奈川県川崎市だが、親が転勤族だったこともあり、いままで自分にはふるさとがないと思っていたが、１０年いて、いわき市に「故郷感」を抱くようになった。一度火が付いたら盛り上がれる市民性を感じる。この街を誇りに思う。これからも一緒に歩んでいきたい。今年もよろしくお願いします。

（写真：インタビューに応じる大倉社長）