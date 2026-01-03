９日から「かげる針路」まちポレで上映 福島テレビ制作 １０日には舞台あいさつ

この記事のタイトルとURLをコピーする

福島テレビが制作したドキュメンタリー映画で、再生可能エネルギーのあり方に迫った「かげる針路」が９日から、平字白銀町のまちポレいわきで上映される。

作中では東京電力福島第一原発事故を踏まえ、再エネの推進を決めた福島県について、メガソーラーが抱える問題を軸に『現実』を探りながら、これまでの歩みを問うている。１１月２１日から福島市のフォーラム福島で公開されると、好評を博して当初の予定が延長となり、約３週間で１千人を超える観客動員があった。

もともとは今年５月に特別番組として制作され、優れた番組に贈られるギャラクシー賞の奨励賞に輝いた。その上で「福島の問題は日本の問題でもある」と考え、新たな証言を盛り込むなどし、福島テレビとしては初の映画化につなげた。

まちポレいわきでは１５日まで、１日１回（午前１０時５分から）。９１分。１０日の回は終了後、井上明監督、ナレーションを務めた福島テレビの古賀ひかるアナウンサーによるトークイベントを開催する。

福島県は原発事故の後、再エネ先進地として歩んできた。２０１２年には「２０４０年ごろをめどに、県内のエネルギー需要量の１００％以上を再生可能エネルギーで生み出す」と打ち出した。

映画「かげる針路」では、その裏側をさまざまな証言で見つめる。最初は数値目標を80％程度にする議論もあったが、「８０％ならば北海道に抜かれてしまう」との意見から、根拠よりも先に１００％という数字が固まった。

是が非でも再エネを進める以上、そこにはうま味が生まれる。作中には匿名で業者が登場し、臆面もなく福島は「おいしい場所」と明かした。

福島テレビが本社を置く福島市では、吾妻連峰の先達山に整備されたメガソーラーで、反対する住民運動が起きた。約６０はの敷地に９万５千枚のソーラーパネルが敷き詰められ、１万６千世帯あまりの電力を発電する一方、景観の悪化や災害を懸念する声に加え、反射光による「光害」が指摘されている。

作中ではそうした動きとともに、県内で同じく問題となっている西白河郡西郷村や、原発事故で一時全町避難となった双葉郡浪江町のメガソーラーの現場を記者たちが取材。福島テレビが持つ豊富なアーカイブも活用し、さまざまな角度で焦点を当てた。

監督は報道部専任部長で、夕方のニュース番組・テレポートプラス編集長の井上明さん（４１）が務めた。いわき支社でも勤務経験があり、いわき市や双葉郡を丹念に歩きながら、原発事故の災禍と向き合った。

「原発事故から復興を目指す福島県でありながら、再エネを巡る問題が起きている現実がある」と語る。タイトルに込めた通り、福島、そして私たちの針路にかげりはないのかと、映画では何かを肯定・否定するのではなく、ありのままの姿を表現している。

映画は初めての挑戦だったが、４８分のドキュメンタリーを新たなストーリーに昇華できた自負はある。「ぜひ多くの方に見ていただきたい」と話す。今後は県外での上映を模索している。

（写真：メガソーラーの建設で削られた山肌＝福島市、福島テレビ提供）