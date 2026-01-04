震災から１５年に贈る ＮＨＫ交響楽団による「レクイエム」３月１５日にアリオス

この記事のタイトルとURLをコピーする

いわき芸術文化交流館「アリオス」で、３月１５日にＮＨＫ交響楽団（Ｎ響）による「第１３回いわき定期演奏会」が開催される。東日本大震災・東京電力福島第一原発事故から１５年の節目に合わせ、メインプログラムにはモーツァルトの「レクイエム ＫＶ６２６」を据えた。

指揮は気鋭の沖澤のどかさん（セイジ・オザワ 松本フェスティバル首席客演指揮者）が務め、合唱では国内外で活躍するソリストとともに、県合唱連盟いわき支部の協力で結成された「いわき市民レクイエム合唱団」が共演する。まさに一聴の価値ありだ。

沖澤さんは青森市出身。東京芸術大音楽学部指揮科を首席で卒業。同大大学院音楽研究科指揮専攻修士課程修了。２０１９年にブザンソン国際指揮者コンクールで優勝し、２２年にはロシアの軍事侵攻を受けたウクライナとの連帯を表明するベルリン・フィルハーモニー管弦楽団のコンサートで、急病の首席指揮者に代わって楽団を率いた。

２３年から京都市交響楽団の常任指揮者、２４年からセイジ・オザワ 松本フェスティバル首席客演指揮者に就いている。昨年１１月にボストン交響楽団の定期演奏会を指揮し、堂々の米国デビューを果たした。

この時はドヴォルザークの交響曲第７番をメインとし、現地最大の日刊紙ボストン・グローブは「オーケストラのダイナミックな表現力を存分に解き放ち、４０分の演奏はまるで１０分のように感じられた」とたたえている。

レクイエムは死者のためのミサ曲を意味し、モーツァルトの最後の作品として知られ、演奏会を通じてさらなる復興に向けて鎮魂の思いを新たにする。ソリストはソプラノが松井亜希さん、メゾ・ソプラノが小泉詠子さん、テノールが清水徹太郎さん、バリトンが加耒（かく）徹さんで、国内外で多数の実績を持つ声楽家が一堂に会した。

また最初に演奏するモーツァルトの「アダージョとフーガ ハ短調 ＫＶ５４６」は献奏として、２曲目にあたるプロコフィエフの「交響曲第１番『古典』ｏｐ．２５」はこの街の在りし日のあたたかな記憶を呼び覚ます狙いがあり、演奏会全体で災禍からの１５年と向き合う構成となっている。

残席僅少。指定／Ｓ席７５００円（２５歳以下は半額）。購入はアリオスチケットセンター＝電話（２２）５８００＝まで。

（写真：指揮を務める沖澤のどかさん（Ｃ）Ｆｅｌｉｘ Ｂｒｏｅｄｅ）