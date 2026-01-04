田人観光いちご園 今季の営業スタート 実の付きやや少なめも甘さはピカ一

この記事のタイトルとURLをコピーする

田人町旅人の「田人観光いちご園」は３日から、今シーズンの営業を開始した。同園によると、昨夏の猛暑が影響し、イチゴの実の付きはやや少ないため、初日は１時間あまりで終了となったが、正月３が日とあってたくさんの人でにぎわった。

同園は田人地区の振興を狙いに、２００２（平成１４）年にオープン。毎年１月３日から営業を始めることで知られ、６月にかけてイチゴ狩りが楽しめる。主な品種は章姫と紅ほっぺで、甘さはピカ一と言う。内郷から家族で訪れた鯨岡陽人君（９）はみずみずしい果実をじっくりと堪能しながら、「甘くて柔らかく美味しかった」と笑顔を見せていた。

営業時間は午前１０時から午後４時（最終入場は午後３時）。予約不要・先着順。３月までは中学生以上１８００円、小学生１６００円、３歳以上の未就学児１３００円。４０分食べ放題。

詳しくは同園＝電話（６９）２４４８＝へ。Ｘ（旧ツイッター）やインスタグラムでも情報を発信している。

（写真：オープン初日にイチゴ狩りを楽しむ親子連れ）