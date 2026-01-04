新春恒例のはしご乗り 太夫たちの妙技に沸く いわき市消防出初式に合わせて

この記事のタイトルとURLをコピーする

市消防団、市消防本部など関係者が一堂に集い、今年１年の無火災と無災害を祈念する市消防出初式が４日、いわき芸術文化交流館「アリオス」で開催された。

これに合わせ、同館前の平中央公園をはじめ、平や内郷、好間の各地区では、江戸時代から続く新春の伝統行事「はしご乗り」の演技が披露され、大正時代から継承してきた市消防団第１支団第１分団と第５支団第３分団の太夫たちが妙技を繰り広げた。

今季は第１分団から１０人、第３分団からは６人が太夫に選ばれ、昨年の暮れから仕事を終えてから時間を割いて練習に励んできた。

太夫たちは本番当日、朝からそれぞれの地区で技を繰り広げたあと、アリオスへ。出初式終了後に平中央公園でも演技し、多くの市民らが見守る中、高さ５・５ｍのはしご３基を立てて３人一緒に「遠見」「膝八艘（ひざはっそう）」「胴鯱（どうしゃち）」といった妙技を披露した。

見物客たちは肝が冷えるような技の数々を目前にし、驚きの声とともに拍手喝さい。また、太夫たちは新年らしく、はしごの上から縁起物として飴やお菓子を周囲にまくなどして、会場を大いに盛り上げた。

（写真：平中央公園で華麗な技を披露する太夫）