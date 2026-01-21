目指すはＷ杯 四倉出身の女子野球・畑中ゆりあ ふるさとで英気養う

この記事のタイトルとURLをコピーする

昨年１０月から１１月にかけて中国は杭州市で開かれた「第４回ＢＦＡ女子野球アジアカップ」（１０の国・地域参加）。大学生で編成した硬式野球の侍ジャパン女子日本代表は、第１回大会からの連覇を４に伸ばす強さを見せて優勝した。

この大会で首位打者と最多得点のタイトルをとり、ベストナインに選ばれた大阪体育大４年の畑中ゆりあ（２２）はいわき市四倉町出身。

年末年始は故郷に戻って心身をリフレッシュさせ、大学卒業後に進む埼玉県内のチームでの活躍を誓うとともに、アジア大会ではなく、最高峰のＷＢＳＣ女子野球ワールドカップ（Ｗ杯）に出場する真の日本代表入りを目指す。

■ ■

日本代表初選出のアジアカップで、畑中は二番・二塁手のレギュラーとして全７戦中６試合に出場した。

格下が相手とはいえ、巧みなバントに長打を織り交ぜ、決勝進出を決めた試合の５打数５安打４打点をはじめ、初戦から５試合で１５打数１４安打と驚異の打率でチームをけん引。

決勝のチャイニーズ・タイペイ戦でも１安打を放って優勝に貢献し、ベストナインとともに首位打者と最多得点王に輝いた。「代表チームではプレーの精度を上げることを学んだ。二番ということでつなぐ仕事ができてよかった」と振り返った。

３人の兄妹の末っ子だ。２人の兄はともにいわき光洋高で野球部に所属、父親も野球をしていたことから、四倉小でソフトボール、四倉中では野球部に入った。

高校は部活体験で監督の指導を見て、全国選手権７年連続決勝進出を含む過去優勝２回の花咲徳栄（埼玉）に決めた。高校２年時はコロナ禍で大会が中止。１、３年時の選手権・選抜・ユースの高校女子３大大会はすべて全国までコマを進めたが、上位進出はならなかった。

しかし、３年生のとき女子高校選抜チームの一員として、元メジャーリーガーのイチローさん率いる「ＫＯＢＥ－ＣＨＩＢＥＮ」と対戦した。

大学は、体育教師の免許を得ようと体験しに行った野球部の厳しさが自分のレベルアップにつながると大阪体育大を選んだ。

女子硬式野球の全日本選手権、大学選手権、関西リーグなどで毎回優勝を争うチームで、畑中は主に二番・二塁手として出場。最終学年の今季は大学選手権準優勝、全日本選手権ベスト４などに貢献した。

■ ■

畑中は２０２４年のＷ杯で大会７連覇を飾った侍ジャパン女子日本代表選考合宿に招集されたが、惜しくも漏れた。

実家に帰ってからも走り込みや体幹トレーニング、素振りを欠かさなかった畑中。「今年はクラブチームでレギュラーになり、日本一に貢献する。そして今度こそＷ杯のメンバーになる」と決意を新たにした。

（写真：意気込みを見せる畑中ゆりあ）