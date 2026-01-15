負傷犬猫も含め殺処分ゼロへ 動物愛護団体ＬＹＳＴＡ クラウドファンディング

「手をのばせば救える命」を救いたい――。市保健所に収容された行き場のない犬猫の保護活動を展開しているＮＰＯ法人動物愛護団体ＬＹＳＴＡ（リスタ）＝鈴木理絵代表理事＝は、『今後１０年間の殺処分ゼロ』を目標に掲げたクラウドファウンディングに挑戦している。
これまで「負傷動物」に分類され、殺処分を免れることが難しかった、いわば「ワケあり」の犬猫たちも含めた『完全なゼロ』を目指すもので、鈴木さんは「一匹でも多くの動物たちが天寿を全うできるよう、継続的な支援体制を築きたい」と話す。
同法人は２０１１（平成２３）年の東日本大震災発生時、原発事故で多くの動物たちが行き場を失ったことをきっかけに、同年９月に活動をはじめた。
飼い主のいない地域猫に不妊去勢手術を施す「ＴＮＲ」活動を毎月実施しながら、保健所に収容後、引き取り手のない犬猫を引き受けるシェルター（現在は内郷綴町）を運営。１７年にはＪＲ湯本駅近くに保護猫カフェ「里親募集型保護猫ふれあいサロンＯｈａｎａ（オハナ）」オープンした。現在はシェルター、保護猫カフェ、鈴木さん宅の３カ所で常時１７０匹の犬猫を世話している。
活動開始から１５年目に入る今、動物たちを取り巻く環境は著しく改善した。保健所も殺処分を減らすための取り組みに乗り出し、子猫をはじめ数多くの命を新しい飼い主に受け渡している。
それに加え、高齢や病気、けがなど、さまざまな理由から譲渡につながらなかった犬猫の多くを同法人をはじめとする市民愛護団体が引き受けているからだ。かつては年間２００匹以上が殺処分されていたが、今年度は１１月末時点で「負傷動物」を含めた殺処分頭数は１匹のみ。鈴木さんは「活動にようやく光が見えてきた状態」と振り返る。
これを踏まえ、同法人は新年度がはじまる４月から１０年間の殺処分ゼロを目標に設定。医療や介護が必要な犬猫の受け入れ体制を強化し、殺処分を免れない「ワケあり」の犬猫たちの命をサポートしていく。
（写真：シェルターで猫とふれあうリスタの鈴木さん）
