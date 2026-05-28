常磐・ＪＲＡセンター「プール開き」競走馬がリハビリの初泳ぎ

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常磐白鳥町のＪＲＡ（日本中央競馬会）競走馬リハビリテーションセンターで２７日、本年度の「プール開き」が行われ、競走馬たちが今シーズンの初泳ぎを楽しんだ。

同センターではプールによるリハビリを通じ、競走馬の脚に負担をかけることなく、筋肉を鍛え、心肺機能の向上させることができ、現在は１３頭が入所している。

施設には馬専用の温泉が併設されていることから、馬用覆面（通称・メンコ）には温泉マークが付いており、初日は２０２２（令和４）年に「ジャパンダートダービー（現ジャパンダートクラシック）」を制した競走馬・ノットゥルノなど３頭が泳いだ。

田村周久所長は「前向きにトレーニングしてもらっているので、また華やかな舞台に戻ってもらえれば」と話している。プール調教は１０月ごろまでを予定。見学も可で、月曜から金曜の午後１時半から実施している。個人の場合は事前申し込み不要。

（写真：初泳ぎに臨むノットゥルノ）